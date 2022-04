Ein Hepatitis C Virus, eines der bislang bekannten Viren, das die Lebererkrankung überträgt. (imago / Science Photo Library / Roger Harris)

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten erklärte im schwedischen Solna, Hepatitisfälle unklarer Herkunft seien bei Minderjährigen in Dänemark, Irland, den Niederlanden, Spanien und im US-Bundesstaat Alabama registriert worden.

In der vergangenen Woche waren zunächst in Großbritannien 74 solcher Kinder-Erkrankungen seit Januar gemeldet worden. Dabei konnten jene Viren, die für gewöhnlich Hepatitis-Infektionen auslösen, hier nicht nachgewiesen werden. Ärzte und Wissenschaftler ziehen daher andere Ursprünge in Betracht, etwa das Coronavirus, andere Viren oder Umweltfaktoren.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.