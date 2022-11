Polizei und Staatsanwaltschaft haben Räume der bayerischen AfD im Landtag durchsucht. (Sven Hoppe/dpa)

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, ist die Grundlage eine Strafanzeige aus dem Landtag, in der er es um einen Urheberrechtsverstoß bei Aufnahmen aus dem Plenarsaal gehe. Auch ein Büro der AfD in München sei durchsucht worden. Das Verfahren richte sich gegen unbekannt. Die AfD hatte auf Youtube ein Video veröffentlicht, in dem Aussagen aus dem Plenarsaal aus dem Kontext gerissen und neu zusammengeschnitten worden waren. Das Video ist dort inzwischen nicht mehr verfügbar. Die AfD kündigte rechtliche Schritte gegen die Durchsuchung im Landtag an.

