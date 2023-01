Die Räumung von Lützerath hat begonnen. (AP / Michael Probst)

Gewerkschaftschef Wendt erklärte, das Konzept der Polizei für den Einsatz im rheinischen Braunkohlerevier sei bislang aufgegangen. Gezielte Kommunikation habe zur Deeskalation der Lage beigetragen. Am Morgen waren vorrückende Beamte noch mit Steinen und Brandsätzen beworfen sowie mit Feuerwerksraketen beschossen worden. Danach blieb es weitgehend friedlich. Nach einer ultimativen Aufforderung, den Ort zu verlassen, zogen einige Demonstranten ab. Andere wurden vom Gelände getragen. Eine Sprecherin der Initiative "Lützerath lebt" bekräftigte, dass viele der Aktivisten entschlossen seien auszuharren. Die Polizei kritisierte, dass sich weiterhin Familien mit kleinen Kindern in dem Dorf aufhielten und appellierte an sie, das Areal zu verlassen.

Der Energiekonzern RWE hat die Genehmigung, die Kohle unter dem Weiler abzubauen. Diese wurde von Gerichten letztinstanzlich bestätigt. Das Verwaltungsgericht Aachen wies heute zudem zwei weitere Eilanträge von Klimaschützern gegen das Aufenthalts- und Betretungsverbot in Lützerath ab.

