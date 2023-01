Klimaschutz-Proteste

Die Räumung von Lützerath geht weiter. (Petra Albers / dpa / Petra Albers)

Klimaschutz-Aktivisten halten nach eigenen Angaben noch ein Haus und mehrere selbst gebaute Objekte besetzt. Zwei Personen befinden sich in einem Tunnel unter dem Dorf. Nach Angaben des Bündnisses "Lützerath lebt" wollten sie sich dort an Betonblöcken festketten. Die Polizei kündigte an, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Die Räumung des Dorfes am Rande des Tagebaus Garzweiler hatte am Mittwoch begonnen. Sie wird von Protestaktionen an anderen Orten begleitet. In Essen blockierten am Morgen etwa 30 Aktivistinnen und Aktivisten ein Tor der Zentrale des Energiekonzerns RWE. In Berlin verhinderten Polizisten zwei Straßenblockaden. Bereits in der Nacht beendete die Polizei in Düsseldorf die Besetzung der Landesparteizentrale der nordrhein-westfälischen Grünen.

