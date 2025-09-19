Man habe eine außergerichtliche Streitbeilegung angeboten, sagte Parteivize Gottschalk. Die AfD wirft der Vermieterin rein wirtschaftliche Interessen vor. Die Auseinandersetzung werde zum Nachteil der AfD politisch aufgeladen, juristisch instrumentalisiert und medial inszeniert, führte Gottschalk aus.
Die Eigentümerfirma des Gebäudes hat eine Räumungsklage eingereicht. Sie will die AfD nicht länger als Mieter dulden. Der Streit hatte sich an einer größeren Party nach der Bundestagswahl im Innenhof des Bürogebäudes entzündet. Ob die Richter heute entscheiden, ist noch unklar.
Diese Nachricht wurde am 19.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.