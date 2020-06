Der Polizeiwissenschaftler Rafael Behr beklagt fehlende Aufklärung von Rassismus in der Polizei.

Behr sagte im Deutschlandfunk, es gebe wenige Strukturen, die rassistische Handlungen als solche identifizieren. Dies sei ein Mangel. Ob Rassismus mehr vorkomme als in anderen Berufen, wisse man nicht. Allerdings sei es nicht so, dass es einige wenige schwarze Schafe gebe, die nichts miteinander zu tun hätten - schließlich sei die Polizei ein Kollegial-Organ.



Behr kritisierte, dass sich die Berufsvertretungen gegen die Aufklärung stemmten. Er plädiere dafür, dass Polizeibeauftragte als externe Anlaufstelle geschaffen würden. An diese könnte man sich wendne, ohne Angst vor Ausschluss zu haben, und diese könnten unabhängig ermitteln. Dass Rassismus in der Polizei entstehe, erklärte Behr mit Praxiserfahrungen, und die mangelnde Aufarbeitung im Job. Polizisten machten viele frustrierende Erfahrungen, nähmen immer wieder die gleichen Leute fest, sodass "diese Muster und Ideologien" entstünden. Dazu komme eine Dominanzkultur innerhalb der Polizei und die Vorstellung, dass man alles kontrollieren könne und eine einmal begonnene Maßnahme durchziehen müsse. Behr war selbst Polizist und ist heute Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg.

Antidiskriminierungsgesetz in Berlin umstritten

Berlins Polizeipräsidentin Slowik hält das umstrittene Landesantidiskriminierungsgesetz für überflüssig. Es soll Menschen in Berlin vor Diskriminierung zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft durch Behörden schützen. Darüber hinaus soll es Klagen erleichtern, wenn sich Menschen von Polizisten oder anderen Behördenvertretern ungerecht behandelt fühlen.