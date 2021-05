Die Schweiz hat die Verhandlungen über ein sogenanntes Rahmenabkommen mit der Europäischen Union nach sieben Jahren abgebrochen.

In zentralen Bereichen gebe es weiterhin substanzielle Differenzen, teilte die Regierung in Bern mit. Deshalb habe man entschieden, das Abkommen nicht zu unterzeichnen. Die EU-Kommission bedauerte die Entscheidung der Schweiz. Ohne dieses Rahmenabkommen werde die notwendige Modernisierung der Beziehungen unmöglich", erklärte die Behörde in Brüssel.



Zuletzt hatte die Schweiz darauf beharrt, Streitfragen zu entsendeten Arbeitnehmern, Staatsbeihilfen und der Personenfreizügigkeit aus dem Abkommen zu nehmen. Die EU lehnte das ab. Gespräche darüber hätten keine Lösung gebracht, erklärte Bundespräsident Parmelin. Über das Rahmenabkommen war seit Jahren verhandelt worden.



Für die Schweiz ist die EU der wichtigste Handelspartner. Sie hatte 2002 mit Brüssel ein Freizügigkeitsabkommen geschlossen, um weitgehenden Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu erhalten.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.