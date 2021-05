"Raindrops Keep Fallin' On My Head"

Der US-amerikanische Sänger B.J. Thomas ist tot.

Wie das Management des Künstlers mitteilte, starb der fünffache Grammy-Gewinner mit 78 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Der als Billy Joe Thomas 1942 in Hugo/Oklahoma geborene Sänger hatte in den 1960er und 70er Jahren zahlreiche große Hits. Für den Song "Raindrops Keep Fallin' On My Head" wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet. Später wandte sich Thomas auch der Country- und der Gospel-Musik zu.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.