Die Mitglieder der Hauptbesatzung der Internationalen Raumstation (ISS) NASA-Astronaut Frank Rubio (l-r) und die Roscosmos-Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin (Dmitri Lovetsky/POOL AP/dpa)

Die Sojus-Rakete hob am Nachmittag vom Raumfahrtbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Es ist der erste gemeinsame Flug seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar. An Bord hat die Crew 120 Kilogramm Nachschubmaterial für die ISS, darunter wissenschaftliche Geräte und medizinisches Material.

Der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Rogosin, hatte zuletzt damit gedroht, Russland könnte sich angesichts westlicher Sanktionen aus dem Projekt der Internationalen Raumstation zurückziehen.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.