Während Izhak Herzog die Vereinigten Arabischen Emirate besucht, hat deren Luftabwehr eine ballistische Rakete abgefangen und zerstört.

Opfer habe es bei der Attacke der Huthi-Rebellen aus dem Jemen nicht gegeben, teilte das emiratische Verteidigungsministerium mit. Teile der Rakete seien außerhalb besiedelter Gebiete niedergegangen.

Der Angriff erfolgte zeitlich parallel zu dem als historisch eingestuften Besuch von Israels Präsident Herzog in den Emiraten. Er ist das erste israelische Staatsoberhaupt in dem Golfstaat. Bei den Gesprächen geht es um eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Technologie und Gesundheitswesen. Ein Grund für die Annäherung der beiden Länder ist die Allianz, die sie gegen den Iran schmieden wollen. Die Huthi-Rebellen ihrerseits werden vom Iran unterstützt.

