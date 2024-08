Krieg im Nahen Osten

Israelischer Militäreinsatz in Schedschaija (Archivfoto). (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Eine Salve von rund 40 Geschossen sei über die Grenze geflogen, teilte ein Sprecher der Armee mit. Außerdem seien mehrere Flugkörper identifiziert worden, die teilweise auf die von Israel besetzten Golanhöhen niedergegangen seien. Die israelische Luftwaffe hatte zuvor Militäreinrichtungen der schiitischen Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon angegriffen, wie es weiter hieß. Die Hisbollah bestätigte die israelischen Angaben. Zudem wurden bei Militäreinsätzen im Süden des Gazastreifens laut dem israelischen Verteidigungsministerium mindestens 40 Terroristen der militant-islamistischen Hamas getötet.

Der palästinensische Zivilschutz warf der israelischen Armee vor, bei einem Angriff auf eine Schule in Gaza-Stadt mindestens zehn Menschen getötet zu haben. In dem Gebäude seien zahlreiche Vertriebene untergebracht gewesen, hieß es. Israel teilte mit, dass es sich um einen Schlag gegen ein Kontrollzentrum der Hamas gehandelt habe, das in der Schule versteckt gewesen sei.

