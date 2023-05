Nahost-Konflikt

Israel greift Dschihad-Ziele im Gazastreifen an. (Adel Hana/AP/dpa)

In mehreren israelischen Städte in der Nähe des Gazastreifens heulten ebenfalls die Warnsirenen. Die Angriffe erfolgten auf die gezielte Tötung von drei ranghohen Mitgliedern des Islamischen Dschihad gestern. Auch heute griff die israelische Luftwaffe mehrere Ziele der militanten Palästinenserorganisation an. Wie das Militär mitteilte, wurde unter anderem eine Raketenabschussrampe zerstört. Laut palästinensischen Angaben gab es mindestens einen Toten und einen Verletzten.

In der Nacht zu Dienstag hatte die israelische Luftwaffe bei Angriffen drei ranghohe Mitglieder des Islamischen Dschihad sowie zehn Zivilisten getötet und die Attacke mit dem andauernden Raketenbeschuss aus dem Gaza-Streifen begründet.

