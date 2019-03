Die Bundesregierung hat den Raketenangriff auf Israel mit sieben Verletzten verurteilt und alle Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin warnte vor einer immer schwerer zu kontrollierenden Situation und forderte die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Hamas auf, ihre Angriffe einzustellen.



Die israelische Regierung verstärkte als Reaktion auf den Beschuss die Truppen an der Grenze zum Gazastreifen. Zudem würden Reservisten einberufen. Ministerpräsident Netanjahu sprach von einem "bösartigen Angriff auf den Staat". Netanjahu hält sich noch in Washington auf, wird seinen Besuch in den USA aber früher beenden als geplant. Seine Regierung macht die Hamas für den Angriff verantwortlich.