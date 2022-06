Aus dem Gaza-Streifen werden wieder Raketen nach Israel abgefeuert. (AFP / SAID KHATIB)

Nach israelischen Angaben wurde das Geschoss von der Raketenabwehr abgefangen. Zuvor hatten in der israelischen Küstenstadt Aschkelon die Warnsirenen geheult. Verletzt wurde niemand. Als Reaktion griff die israelische Luftwaffe Ziele im Gazastreifen an. Es seien eine Waffenwerkstatt und drei Hamas-Militärposten getroffen worden, teilte die Armee mit.

Am Vortag waren bei einem Einsatz der israelischen Armee in Dschenin im israelisch besetzten Westjordanland drei bewaffnete Palästinenser getötet worden. Nach Angaben der Hamas war einer der drei Toten ein örtlicher Hamas-Kommandeur. Die Miliz kündigte Vergeltung an.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.