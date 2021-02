Die USA und verbündete Staaten wie Deutschland haben den Raketenangriff auf einen amerikanischen Militärstützpunkt im nordirakischen Erbil aufs Schärfste verurteilt.

In einer gemeinsamen Mitteilung erklärten Bundesaußenminister Maas und sein amerikanischer Kollege Blinken, dass ihre Regierungen die Ermittlungen Bagdads unterstützten, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Angriffe auf Militärangehörige und Einrichtungen der USA und der von ihr angeführten Koalition im Kampf gegen die Terrormiliz IS würden nicht toleriert. Der Erklärung schlossen sich auch die Außenminister Frankreichs, Italiens und Großbritanniens an. Der Angriff hatte sich am Montag ereignet. Dabei gab es einen Toten und mehrere Verletzte. Eine Gruppe, die den Iran-treuen schiitischen Milizen im Irak nahestehen soll, reklamierte den Anschlag für sich.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.