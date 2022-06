Russische Kämpfer in der ukrainischen Stadt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk. Das Foto wird von der staatlichen russischen Agentur Tass zur Verfügung gestellt. (IMAGO/ITAR-TASS)

Ziel des mutmaßlich russischen Angriffs war nach Angaben der Militärverwaltung von Lwiw die Verkehrsinfrastruktur im Kreis Stryj. Nach ersten Berichten seien zwei Menschen verletzt worden, Angaben über Tote habe es zunächst nicht gegeben. In allen Teilen der Ukraine war wegen befürchteter russischer Raketenangriffe Luftalarm ausgelöst worden.

Im Süden des Landes hat die ukrainische Armee nach Militärangaben 20 besetzte Ortschaften von russischen Truppen zurückerobert. Der Angriff werde von Norden aus dem ukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk geführt, sagte der Leiter der regionalen ukrainischen Militärverwaltung. Unabhängig überprüfbar waren die Angaben nicht.

In der Ostukraine rücken russische Truppen weiter in der Stadt Sjewjerodonezk vor. Nach Angaben des Regionalgouverneurs haben Zivilisten auch in einem Chemiewerk Schutz vor den Angriffen gesucht. Man befürchte, dass sich dort noch gefährliche Stoffe befänden.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.