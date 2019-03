Nach dem Raketenangriff nördlich von Tel Aviv verstärkt Israel die Truppen an der Grenze zum Gazastreifen.

Zwei zusätzliche Infanterie-Brigaden und Panzertruppen seien für den Einsatz mobilisiert worden, berichten israelische Medien. Ministerpräsident Netanjahu hatte angekündigt, seine Regierung werde mit Nachdruck ragieren. Er sprach von einem "bösartigen Angriff auf den Staat". Das Militär machte die im Gazastreifen herrschende Hamas verantwortlich. Bei dem Raketeneinschlag in Mishmeret wurden nach jüngsten Angaben sieben Menschen verletzt. Von palästinensischer Seite gab es noch keine Stellungnahme.



Netanjahu äußerte sich in Washington, wo er gerade politische Gespräche führt. Er kündigte an, seine Reise vorzeitig zu beenden und nach Israel zurückkehren, "um unsere Aktionen aus der Nähe zu leiten". Wie diese aussehen könnten, sagte er nicht.

Beschuss der Region Tel Aviv ist selten

Bei dem Angriff auf den Ort Mishmeret wurden nach Angaben von Polizei und Rettungskräften mindestens fünf Menschen verletzt worden. Mishmeret liegt etwa 100 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Militante Palästinensern feuern von dort aus häufig Raketen in Richtung Israel ab. Es ist aber selten, dass ein Geschoss so weit fliegt.



Am 14. März hatte es den ersten palästinensischen Raketenangriff auf die Küstenmetropole Tel Aviv seit dem Gaza-Krieg 2014 gegeben. Die israelische Luftwaffe beschoss daraufhin rund 100 Ziele im Gazastreifen.