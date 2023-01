Eine S-300-Flugabwehrrakete ist in ein Wohnhaus in Charkiw eingeschlagen. Das Bild zeigt eine ältere Aufnahme eines Systems der russischen Armee. (AFP / OLGA MALTSEVA)

Das schrieb der Gouverneur der Region auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Es gibt derzeit noch keine verlässlichen Angaben darüber, wie viele Menschen bei dem Angriff verletzt wurden. Laut der Nachrichtenagentur Reuters stand das Gebäude in Flammen. Bei der Rakete handelt es sich offenbar um eine russische Flugabwehrrakete des Typs S-300. Diese ist auch bei der ukrainischen Armee im Einsatz. Eine Rakete desselben Typs schlug im November auf polnischem Gebiet nahe der Ukraine ein und tötete zwei Menschen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Rakete von der ukrainischen Luftabwehr versehentlich abgefeuert wurde.

In der südukrainischen Stadt Cherson wurden am Nachmittag drei Menschen bei einem russischen Luftangriff getötet und sechs weitere verletzt. In der von Russland besetzten Region Saporischschja kamen vier Menschen bei einem Angriff auf eine Eisenbahnbrücke ums Leben. Russland machte die Ukraine für den Angriff verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.