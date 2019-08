Dem französische Jetski-Piloten Franky Zapata ist die Überquerung des Ärmelkanals auf seinem so genannten "Fly-Board" gelungen.

Bei einem ersten Versuch vor eineinhalb Wochen war er ins Meer gestürzt, bei einem Manöver zum Auftanken. Im zweiten Anlauf bewältigte er nun die Strecke vom nordfranzösischen Sangatte zum britischen Küstenort St. Margaret's Bay über rund 35 Kilometer in zwanzig Minuten.



Das Fluggerät, eine Art Brett mit fünf Triebwerken, hatte bereits bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 14. Juli in Paris für Aufsehen gesorgt.