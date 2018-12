Die EU droht dem Iran wegen des Raketenprogramms und Terrorvorwürfen mit Konsequenzen.

Bundesaußenminister Maas sagte bei einem Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen in Brüssel, sie könnten einige Entwicklungen nicht akzeptieren. Der SPD-Politiker kündigte an, dass die EU mit dem Iran über das Verhalten in Syrien, das ballistische Raketenprogramm und Geheimdienstaktivitäten in Europa sprechen werde.



Der Iran hatte zuletzt erneut eine Mittelstreckenrakete getestet. Zudem soll der Geheimdienst Terroranschläge auf Exil-Iraner in Frankreich und Dänemark geplant haben. Die Regierung in Teheran bestreitet die Vorwürfe. Maas betonte, die EU halte an dem Atomabkommen fest, wenn sich der Iran auch daran halte.