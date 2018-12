Russlands Präsident Putin hat den erfolgreichen Test eines neuen Raketentyps mit Hyperschallgeschwindigkeit als wichtigen Erfolg bezeichnet.

Die Rakete mit dem Namen Avantgarde solle im nächsten Jahr in Dienst gestellt werden, kündigte Putin in Moskau an. Die Sicherheit des Landes sei damit in den kommenden Jahrzehnten gewährleistet. Nach Angaben des Kremls wurde die Rakete von einer Basis südlich des Urals abgefeuert. Es sei ein Ziel auf einem Testgelände im 6.000 Kilometer entfernten Kamtschatka getroffen worden. Bereits im März hatte Putin neue Waffensysteme angekündigt. Das Militär soll seinen Angaben zufolge eine Art Gleiter entwickelt haben, der auf eine Internkontinentalrakete gesetzt wird. Er könne Atomwaffen transportieren, fliege mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit und könne deshalb nicht abgefangen werden.