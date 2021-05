Die russische Regierung bricht nach den Worten des Grünen-Politiker Ralf Fücks zunehmend Regeln der europäischen Zusammenarbeit.

Unter Präsident Putin sei Russland zu einer Art Festung gegen die Demokratie geworden, sagte Fücks im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er ist Mitbegründer der deutschen Nichtregierungsorganisation "Zentrum für die Liberale Moderne". Diese wurde wie zwei weitere NGOs vor einigen Tagen in Russland als unerwünscht erklärt. Die Generalstaatsanwaltschaft begründete die Entscheidung - die einem Betätigungsverbot gleichkommt - damit, dass die Vereine eine Gefahr für die Verfassungsordnung und die Sicherheit Russlands seien.

"Für demokratische Kräfte wird Luft immer dünner"

Fücks betonte, diese Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft sei mit Billigung des Kremls getroffen worden. Hauptleidtragende des jüngsten Verbots seien nun die russischen Partner und Partnerinnen. Für die demokratische Kräfte in dem Land werde die Luft immer dünner. LibMod unterhält unterhält unter anderem ein Projekt mit dem Sacharow-Zentrum zur Wahrung der Menschenrechte in Moskau. Außerdem arbeitet die NGO mit Experten und Expertinnen in Russland zum Thema Klimawandel und ökonomische Modernisierung zusammen. Hier gehe es um einen Wandel der Exportabhängigkeit von Öl, Gas und Kohle, erläuterte Fücks.

Kritik an Betätigungsverbot

Von dem Betätigungsverbot ist neben LibMod auch der Verein Deutsch-Russischer Austausch sowie das Forum Russischsprachiger Europäer betroffen. Alle drei Organisationen haben ihren Sitz in Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas sprach von einer "besonders befremdlichen und inakzeptablen" Entscheidung und forderte Russland auf, diese zurückzunehmen. Deutliche Kritik kam auch von der EU. Die Entscheidung sei "das jüngste Beispiel für die Missachtung einer lebendigen Zivilgesellschaft durch die russischen Behörden", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.