Der US-Sondergesandte für Afghanistan, Khalilzad, hat die islamistische Taliban zu einer Waffenruhe während des Fastenmonats Ramadan aufgerufen.

Khalilzad erklärte, die militante Gruppe solle auch mit Blick auf die Corona-Pandemie die Gewalt reduzieren und ihre offensiven Operationen stoppen. Am Freitag waren bei einem Angriff der Taliban auf einen Außenposten einer regierungstreuen Miliz im Nordwesten des Landes mindestens 13 Männer getötet worden. Zuvor hatte die afghanische Regierung zum Beginn des Ramadan inhaftierte Taliban freigelassen. Dies war als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche in ein Abkommen aufgenommen worden, das die USA mit den Taliban im Februar in Doha unterzeichneten.