Ukraine-Friedensmission

Der ukrainische Präsident Selenskyj und Südafrikas Präsident Ramaphosa bei einer Pressekonferenz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

"Es muss eine Deeskalation von beiden Seiten geben", erklärte Ramaphosa. Selenkskyj erteilte hingegen Verhandlungen mit Moskau noch vor einem russischen Truppenabzug erneut eine Absage: "Irgendwelche Gespräche mit Russland zuzulassen, solange der Besatzer auf unserem Boden ist, bedeutet den Krieg, den Schmerz und das Leiden einzufrieren." Sein Land benötige einen realen Frieden und dabei "einen realen Abzug der russischen Truppen von unserem ganzen unabhängigen Boden".

Ramophosa und weitere afrikanische Regierungschefs sind im Rahmen einer Friedensmission in die Ukraine gereist. Während ihres Besuchs wurde die ukrainische Hauptstadt erneut von russischen Raketen angegriffen. Die Gruppe will sich am Samstag auch mit dem russischen Präsidenten Putin in Sankt Petersburg treffen.

Viele afrikanische Länder sind stark vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine betroffen - vor allem wegen der gestiegenen Getreidepreise. Sowohl die Ukraine als auch Russland sind international wichtige Produzenten von Weizen.

