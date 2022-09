Drittes Entlastungspaket

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) während einer Videokonferenz (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt)

Bundesratspräsident Ramelow kritisierte den Umgang des Bundes mit den Ländern. Für ihn gebe es faktisch keine vertrauensvolle Zusammenarbeit, sagte der Ministerpräsident von Thüringen dem Portal "web.de". Der Bund greife ohne Absprache direkt in die Landeshaushalte ein. Dagegen sagte die SPD-Haushaltspolitikerin Esdar im Deutschlandfunk, der geplante Länderanteil am Entlastunspaket von 19 Milliarden Euro gehe absolut in Ordnung. Sie erwarte sogar, dass die Länder darüber hinaus eigene Vorschläge zu Entlastungen machten. So seien Probleme von Kita-Trägern mit den Energiepreisen und das studentische Wohnen deren originäre Aufgaben. Der Bund der Steuerzahler verwies darauf, dass die meisten Länder in diesem Sommer Haushaltsüberschüsse vorweisen könnten. Daher gebe es eine Pflicht, sich zu beteiligen, sagte der Vorsitzende der Organisation, Holznagel, den Funke Medien.

Das neue Entlastungspaket der Bundesregierung umfasst insgesamt 65 Milliarden Euro und soll die gestiegenen Lebenshaltungskosten abfedern. Davon sollen die Länder nach eigenen Angaben 19 Milliarden Euro aufbringen.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.