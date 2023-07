Ostdeutsche

"Skandalisierende Berichterstattung und verkürzte Analysen": Thüringens Ministerpräsident Bood Ramelow (Die Linke), hier im Landtag in Erfurt (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Was man gerade erlebe, sei teilweise eine Verzerrung der Realität, sagte der Linke-Politiker der "Thüringer Allgemeinen". Aus - Zitat - "skandalisierender Berichterstattung und verkürzten Analysen" eines Teils der überregionalen Medien entstehe die falsche Wahrnehmung, dass beispielweise die 52 Prozent der Wähler, die im Kreis Sonneberg für einen AfD-Landrat gestimmt haben, "alles Nazis" sein müssten. Ramelow fügte hinzu, es werde ausgeblendet, welche sozialen und politischen Friktionen man derzeit erlebe, was die AfD im Moment in ganz Deutschland hochtreibe.

Auf deren Erstarken sollten die anderen Parteien nach Ansicht Ramelows nicht mit gegenseitigem "Draufklopfen" reagieren. Das gelte für die CDU, aber ebenso für seine Linke.

