Bundestagspräsident Schäuble hält die weitgehende Aufhebung der Corona-Beschränkungen in Thüringen für vertretbar.

Ministerpräsident Ramelow gehe zwar ein hohes Risiko ein, sagte Schäuble der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings wäre es unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit fragwürdig, den Menschen weiterhin massive und substanzielle Einschränkungen zuzumuten. Ramelow habe immerhin angegeben, dass es in der Hälfte der Landkreise in Thüringen seit Wochen keine Infektionsfälle gegeben habe. Schäuble betonte, jegliche Kritik an der Entscheidung sei berechtigt, aber es sei eben auch eine Stärke des föderalen Systems, dass man auf regional unterschiedliche Situationen regional unterschiedlich reagieren könne.