Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt)

Er halte es für ausgesprochen schwierig, wenn Nacht für Nacht Menschen mit Grabkerzen durch die Innenstädte liefen und darüber philosophierten, dass sie in einer Diktatur seien, obwohl sie sich frei bewegen könnten, sagte der Linke-Politiker in Erfurt. Bundesweit verzeichne Thüringen gerade die höchste Corona-Sterblichkeitsrate. Die Dimension des Sterbens sei einfach nicht erträglich. Die Demonstrierenden sollten deshalb darüber nachdenken, ob es nicht angemessener wäre, die zum Protest getragenen Grabkerzen denen zu widmen, die an oder mit dem Coronavirus sterben, führte Ramelow aus. In Mecklenburg-Vorpommern kritisierte Innenminister Pegel (SPD), es dürfe nicht sein, dass Menschen, die den Rechtsstaat als Ganzes ablehnten, die Corona-Proteste vereinnahmten.

Derzeit gibt es fast immer wieder unangemeldete Demonstrationen gegen die verschärften Infektionsschutzmaßnahmen, obwohl die Corona-Notverordnungen nur Ansammlungen von wenigen Personen erlauben.

In Sachen forderte zuletzt der SPD-Innenpolitiker Pallas ein härteres Durchgreifen der Polizei. Zurückhaltung, wie sie Landesinnenminister Wöller (CDU) geäußert habe, sei bei illegalen und teils gewalttätigen Ansammlungen fehl am Platz und gefährlich. Wöller selbst bekräftigte indes seine Haltung. Gewalt sei nicht das Mittel der Wahl - schon gar nicht gegen Ordnungswidrigkeiten, sagte er dem Portal " TAG24 ". Er erwarte, dass die Polizei diese schwierige Aufgabe je nach Situation und Lage vor Ort bewältige. Es dürfe allerdings nicht der Eindruck entstehen, als schaue die Polizei tatenlos zu.

