Lebte William Shakespeare in heutigen Tagen - er müsste in Thüringen nur mitschreiben und bräuchte nichts dazu zu erfinden. Unklar ist nur noch, ob er eine Tragödie oder eine Komödie daraus machen würde. Stoff wäre für beides reichlich vorhanden. Finten, Fallen, versteckte Stolpersteine im trüben Gewässer, Aufstieg und Fall von Helden und Schurken – wobei der Schurke mitunter erst nach Tagen merkt, dass er gar nicht der Held war. Und am Ende gar als Hofnarr landet.

Auch Vergleiche mit der Politikthriller-Serie House of Cards sind von Journalisten schon gezogen worden in den langen Stunden des Wartens vor Konferenzsälen im Thüringer Landtag. Mike Mohring, der CDU-Chef, hatte sich vor Jahren noch daran erfreut, dass er mit dem intriganten obersten Strippenzieher der Serie, mit Francis Underwood, verglichen wurde. Nun könnte er zum Opfer seiner eigenen Entscheidungen und Nicht-Entscheidungen werden. Aber selbst, wenn Mohring am Mittwoch den Fraktionsvorsitz verlieren sollte, und bald auch den Parteivorsitz, ist das nur ein Kollateralschaden.

Schaden für die Demokratie

Auch der absehbare Niedergang der CDU, die bei baldigen Neuwahlen wahrscheinlich einbrechen würde, ist nicht das Schlimmste, sondern der Schaden, den die Demokratie nimmt. Ausgelöst von einer AfD, die mit dem Parlament schamlos Spiele treibt, befeuert durch CDU und FDP, die in einer Mischung aus Machtgier, Ignoranz und beängstigender Amateuerhaftigkeit jahrzehntealte und bewährte Brandmauern nach Rechtsaußen einreißt, um kurzfristige politische Ziele zu erreichen. Konkret: Die Ablösung von Rot-Rot-Grün. Von diesem Ziel sind AfD, CDU und FDP nun weiter entfernt als am Abend der Landtagswahl im Oktober. Sie stehen am gleichen Punkt wie damals, nur nicht mehr im 2. Stock, sondern in Keller.

Bodo Ramelow hat nun einen äußerst raffinierten Vorschlag gemacht, den die CDU nicht ablehnen kann, jedenfalls nicht ganz. Die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht wird höchstwahrscheinlich noch einmal in die Staatskanzlei einziehen – ob nur für 70 Tage oder für ein halbes Jahr, das muss noch ausgehandelt werden. Dass Ramelows Plan aber ganz aufgeht, dass Thüringen mit einem dreiköpfigen Übergangs-Kabinett von Linken, SPD und Grünen unter Christine Lieberknecht in sofortige Neuwahlen geht, ist unwahrscheinlich.

Ramelow könnte am Ende als Held dastehen

Die Christdemokratin Christine Lieberknecht als Ministerpräsidentin, mit einem Linken als Staatskanzleiminister - das wäre der Fleisch gewordene Vereinbarkeitsbeschluss. Die CDU würde hier ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken diametral zuwider laufen. Und sie müsste damit einen politischen Preis zahlen, der weit höher läge als der, der fällig gewesen wäre, wenn sich die CDU früher auf eine wie auch immer gearbeitete Zusammenarbeit mit Rot-Rot-Grün eingelassen hätte. Den Schaden hat sich die CDU komplett selbst zuzuschreiben.

Aber auch Bodo Ramelow muss aufpassen, dass er sich nicht verzockt und der CDU zu viel abverlangt. Er ist gerade verletzt, aufbrausend, ungeduldig. Die CDU aber schwach und gedemütigt. Das sollte Ramelow nicht allzu sehr auskosten, ausnutzen. Hält er Maß, dann könnte er in den Augen der Wähler am Ende als Held dastehen, der Thüringen aus der Staats- und Verfassungskrise geführt hat, ohne dabei immer gleich voran zu marschieren.

