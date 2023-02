Die Wintersportstätten in Oberhof sind Schauplatz der Biathlon-WM. (IMAGO / Christian Heilwagen)

Dies beziehe sich längst nicht nur auf Thüringen, betonte Ramelow . Man merke den Unterschied, wie unbekannt Oberhof in Westdeutschland sei. So etwas habe man aber an vielen Stellen. Zugleich erklärte er, die Investitionen seien auch dazu gedacht gewesen, die ganze Region für den Ganzjahrestourismus umzubauen. Die Modernisierungen müssten ökologischen Kriterien entsprechen, gerade in Zeiten, in denen der Wintersport angesichts des Klimawandels hinterfragt werde.

Bund und Länder hatten vor der aktuell stattfindenden Biathlon-WM sowie der Rodel-WM im Januar rund 100 Millionen Euro in die Wintersportareale und Infrastruktur in Oberhof investiert. Daran gibt es unter anderem wegen des Klimawandels Kritik. Berechnungen sagen vorher, dass es in dem Ort im Thüringer Wald künftig deutlich weniger Schneetage geben wird als früher.

