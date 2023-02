Der Linken-Politiker sagte im Deutschlandfunk, Oberhof sei eine Legende und seit 100 Jahren ein Wintersportort, der in den Herzen ostdeutscher Menschen tief verankert sei. Dies beziehe sich längst nicht nur auf Thüringen, betonte Ramelow . Die Investitionen seien auch dazu gedacht gewesen, die ganze Region für den Ganzjahrestourismus umzubauen. Die Modernisierungen müssten ökologischen Kriterien entsprechen, gerade in Zeiten, in denen der Wintersport angesichts des Klimawandels hinterfragt werde.