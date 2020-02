Thüringens früherer Ministerpräsident Ramelow wirft der Bundes-CDU vor, den Kompromiss zur Überwindung der Regierungskrise falsch zu interpretieren.

Es gebe keine Vereinbarung, dass ihm die christdemokratische Landtagsfraktion bei der geplanten Ministerpräsidentenwahl die nötige Mehrheit verschaffe, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es äußerten sich nun Leute, die nicht mit am Tisch gesessen hätten. Ramelow betonte, er sei nach Gesprächen mit vielen Abgeordneten zu der Überzeugung gekommen, dass er bei der Wahl bereits im ersten Durchgang eine Mehrheit erhalten werde, ohne dass dabei das Abstimmungsverhalten der AfD eine Rolle spiele. Deshalb habe es keiner schriftlichen Regelung mit der CDU-Fraktion bedurft. Gestern hatten zahlreiche Spitzenpolitker der Bundes-CDU erklärt, christdemokratische Stimmen für Ramelow würden gegen den Unvereinbarkeits-Beschluss verstoßen.



Die Linke hatte am Freitag mit SPD, Grünen und CDU einen

Kompromiss verhandelt, wonach Ramelow vorübergehend das Amt übernehmen soll und Neuwahlen in gut einem Jahr angestrebt werden.