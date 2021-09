US-Außenminister Blinken hat die Taliban in Afghanistan aufgefordert, Charterflüge aus der Hauptstadt Kabul zuzulassen. Blinken äußerte sich vor einem Gespräch mit Bundesaußenminister Maas auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz.

Nach den Worten Blinkens bemühten sich die USA in jeglicher Form, weitere Menschen - US-Bürger ebenso wie Afghanen - aus dem Land auszufliegen. Maas betonte erneut die enge partnerschaftliche Verbundenheit zu den USA.



Das Treffen der beiden Außenpolitiker soll per Videokonferenz am Abend um rund 20 weitere Ländervertreter erweitert werden. In dem Gespräch dürfte es neben den angestrebten weiteren Evakuierungsflügen um den künftigen Umgang mit der neuen Übergangsregierung gehen, die von den islamistischen Taliban eingesetzt wurde. Sie besteht aus 33 Mitgliedern, unter ihnen eine der meist gesuchten Personen der US-Ermittlungsbehörde FBI sowie viele Männer, die bereits vor 20 Jahren an der Macht waren, als die Taliban erstmals Afghanistan beherrschten.



Die US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz war während der Evakuierungsflüge aus Kabul als eines der Drehkreuze für die Lufteinsätze des amerikanischen Militärs verwendet worden. Von rund 23.000 ausgeflogenen Menschen aus Afghanistan befinden sich nach US-Angaben derzeit noch etwa 11.000 auf dem Militärgelände in Ramstein und warten dort auf ihre Weiterreise. 90 Afghanen haben nach ihrer Ankunft in Ramstein Asyl in Deutschland beantragt.

