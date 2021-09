Einige der vom US-Militär ausgeflogenen Afghanen wollen als Flüchtlinge in Deutschland bleiben.

Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, haben von den Tausenden Menschen, die zuvor auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz untergebracht waren, bislang rund 90 Menschen einen Asylantrag gestellt. Bis Montagvormittag seien insgesamt mehr als 34.000 Personen aus Afghanistan in Ramstein angekommen. Von diesen seien bis zu diesem Zeitpunkt knapp 21.000 in die USA ausgeflogen worden.



Der Stützpunkt Ramstein ist eines der Drehkreuze der USA, um afghanische Schutzsuchende vorübergehend unterzubringen. Dort werden morgen US-Außenminister Blinken und Bundesaußenminister Maas erwartet.

