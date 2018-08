Auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein ist heute der Opfer der Flugschau-Katastrophe vor 30 Jahren gedacht worden.

An der Gedenkfeier mit etwa 100 Hinterbliebenen und Überlebenden nahm auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer teil. Kaum ein anderes Unglück sei tiefer im Gedächtnis des Landes verankert, sagte Dreyer. Die Gesellschaft habe aber aus der Katastrophe gelernt. So seien riskante Flugschauen wie damals inzwischen weitgehend verboten.



Am 28. August 1988 waren bei einer Flugschau in Ramstein drei Jets einer italienischen Kunstflugstaffel kollidiert. Eine Maschine stürzte in die Zuschauer und explodierte. 70 Menschen kamen ums Leben, etwa 1.000 wurden verletzt.