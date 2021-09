Bundesaußenminister Maas kommt heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz mit seinem amerikanischen Kollegen Blinken zusammen.

Die beiden wollen dort über die Lage in Afghanistan sprechen. Dazu sollen später per Videokonferenz die Außenminister von mehr als 20 weiteren Staaten zugeschaltet werden. Blinken reist aus dem Golfemirat Katar an.



Die USA und Deutschland waren die beiden größten Truppensteller des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan, der vergangene Woche mit dem Abzug der letzten amerikanischen Soldaten zu Ende gegangen ist. Nun versuchen beide Länder weiter, Menschen außer Landes zu bringen, die sich von den islamistischen Taliban bedroht fühlen. Ramstein ist das Drehkreuz für die US-Evakuierungen.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.