Die Nato hat offiziell den Aufbau eines Weltraumzentrums im rheinland-pfälzischen Ramstein angekündigt.

Das sogenannte Space Center soll an das dortige Luftwaffenoberkommando des Militärbündnisses angegliedert werden und vor allem als Koordinationsstelle für die Weltraumüberwachung dienen, wie Generalsekretär Stoltenberg nach einer Videokonferenz der Verteidigungsminister der Allianz mitteilte. Unter anderem könnten in Ramstein künftig Informationen über mögliche Bedrohungen gegen Satelliten zusammenfließen.



Die Planungen sind Folge der im vergangenen Jahr getroffenen Grundsatzentscheidung der Nato, das All zu einem eigenständigen Operationsgebiet zu erklären.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.