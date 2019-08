Die jüngste Räumung des Rheinbads in Düsseldorf wegen Randale von Jugendlichen könnte deutlich überzogen gewesen sein.

Das berichtet der WDR. Nachdem die Polizei Journalisten gesagt habe, es gehe um augenscheinlich 50 bis 60 Jugendliche "nordafrikanischen Typus", wurde bundesweit in den Medien darüber berichteten, die AfD griff das Thema auf, Parteichef Meuthen sprach von "Terror". Überwachungskameras hätten jedoch keinerlei Straftaten gezeigt, heißt es. Auch die Polizei habe auf den Videos "nichts Strafrelevantes" festgestellt. Es habe keine Randale gegeben, berichtete später auch Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), stattdessen gebe es nun einen "rassistischen deutsch-nationalen politischen Diskurs", der sich mit dem Vorgang an sich in kleiner Weise rechtfertigen lasse. Auch ein Besucher, der während des besagten Vorfalls in dem Freibad gewesen ist, erklärte, er habe sich nie bedroht gefühlt.



Das ARD-Magazin Monitor berichtet unter Berufung auf eine eigene Umfrage in den 20 größten deutschen Städten zur Kriminalität in Freibädern, eine Zunahme lasse sich nicht feststellen, ebenso wenig wie ein signifikanter Zusammenhang mit der Nationalität. Der Gewaltforscher Andreas Zick sagte dem WDR, es gebe überhaupt keine empirischen Studien, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen ethnischer Herkunft und Aggression- und Gewaltneigung zeigten. Der Medienwissenschaftler Michael Haller sieht in der Berichterstattung über den Vorfall die Gefahr "dass hier Vorurteile und fremdenfeindliche Einstellungen verstärkt werden. Und das ist dann natürlich fatal, weil das der Radikalisierung Tür und Tor öffnet".

Krisensitzung bei der Bädergesellschaft

Unterdessen wurde bekannt, dass die Stadt Düsseldorf einen neuen Geschäftsführer für ihre Bädergesellschaft sucht. Ob dieser den amtierenden Bäder-Chef Kettler ersetzen oder mit diesem eine Doppelspitze bilden werde, entscheide man erst, wenn ein geeigneter Kandidat gefunden sei, sagte Geisel.



Nach einer mehrstündigen Krisensitzung hatte der Aufsichtsrat der Bädergesellschaft die Stadt aufgefordert, neues Personal zu suchen. Die Bädergesellschaft stehe vor Herausforderungen, die nicht alleine mit den vorhandenen Mitarbeitern zu lösen seien, erklärte das Gremium.

Staatssekretärin schaltet sich ein

Die nordrhein-westfälische Integrations-Staatssekretärin Güler wirbt für einen Wertedialog. Der solle Ende August stattfinden, teilte Güler der Zeitung "Die Welt" mit. Was in dem Schwimmbad passiert sei, habe nicht nur eine ordnungspolitische, sondern auch eine integrationspolitische Dimension. An der Veranstaltung im Rheinbad sollen NRW-Integrationsminister Stamp, Bürgerinnen und Bürger, Kommunalpolitiker und Mitarbeiter des kommunalen Integrationszentrums teilnehmen. Bei dem Dialog soll es laut Güler um die Frage gehen, welche Werte der Gesellschaft wichtig sind.



Das Rheinbad war in den vergangenen Wochen drei Mal wegen Krawallen von der Polizei geräumt worden. Für den letzten Vorfall Ende Juli wurden erneut vorwiegend ausländische Jugendliche verantwortlich gemacht. Später stellte sich heraus, lediglich die Personalien von zwei Personen, die deutsche Staatsbürger sind, sind aufgenommen worden.



Die genaue Faktenlage ist dennoch nicht leicht zu rekonstruieren, auch weil Videoaufnahmen aus dem Bad inzwischen gelöscht wurden. Dies habe datenschutzrechtliche Gründe gehabt, teilte Bäder-Chef Kettler mit. Inzwischen gibt es am Eingang Ausweiskontrollen und Armbändchen für Badegäste.