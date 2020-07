Der Bund Deutscher Kriminalbeamter spricht sich für Videoüberwachung aus, um Ausschreitungen, wie es sie kürzlich in Stuttgart und Frankfurt gegeben hat, in Zukunft zu verhindern.

Der Verbandsvorsitzende Fiedler sagte im Deutschlandfunk, mit Hilfe von Kameras an relevanten Hotspots könnte die Polizei frühzeitig erkennen, wo sich etwas zusammenbraue. Zudem sende die Überwachung ein wichtiges Signal aus - nämlich dass Randalierer identifiziert und einem Richter vorgeführt würden. Fiedler betonte, es könne nicht sein, dass von 400 Randalierern nur 40 ermittelt würden. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter plädierte außerdem für Alkoholverbotszonen und mehr Streetworker bei der Polizei. Sie sollten sich in der Szene und in den sozialen Netzwerken bewegen, um Randalierer zu stoppen.



In Stuttgart und Frankfurt am Main war es kürzlich aus Gruppen von Feiernden heraus zu Krawallen und Angriffen auf die Polizei gekommen. Die Stadt Frankfurt ordnete daraufhin an, den Opernplatz am Wochenende um Mitternacht zu räumen.