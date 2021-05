Ranky Tanky (USA) und Juzzie Smith (AUS) Bluesfestival Schöppingen unplugged

Es steckt soviel Gefühl in der Stimme der amerikanischen Ranky Tanky-Sängerin Quiana Parler, dazu Wut, Trauer und Energie! Und die Grammy-Gewinnner um Parler und ihre Band haben all diese Gefühle in einer exklusiven Dlf-Session nicht versteckt, im Gegenteil! Der Australier Juzzie Smith ist da nur zahlenmäßig unterlegen.

Am Mikrofon: Tim Schauen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek