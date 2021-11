Ermittlungsbehörden aus 17 Ländern ist ein Schlag gegen Cyberattacken mit Schadsoftware gelungen.

Wie die EU-Polizeibehörde Europol mitteilte, sind seit Februar sieben Verdächtige festgenommen worden, zwei von ihnen vergangene Woche in Rumänien. Auch in Südkorea und Kuwait gab es demnach Festnahmen.



Die Verdächtigen sollen mit einer russischen Hackergruppe namens Revil in Verbindung stehen. Die Gruppe wird für mehrere Cyberattacken mit sogenannter Ransomware verantwortlich gemacht. So waren am US-Feiertagswochenende rund um den 4. Juli weltweit Unternehmen von einem Angriff und Lösegeldforderungen betroffen. Eine Cyberattacke auf eine Pipeline führte zudem in Teilen der USA zu Treibstoffengpässen. Das US-Justizministerium beschlagnahmte Kryptowährung im Wert von 2,3 Millionen Dollar, die der Betreiber der Pipeline als Lösegeld gezahlt hatte.

