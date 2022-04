Britta Haßelmann von den Grünen (imago stock & people)

Diese werde bald erfolgen, sagte Haßelmann im Deutschlandfunk. Zu möglichen Namen sagte sie, jeder der die Grünen kenne, wisse wie wichtig der Partei die Quotierung sei und dass Frauen in Spitzenfunktionen repräsentiert seien.

Nach dem Amtsverzicht der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Heinen-Esser, CDU, führt Finanzminister Lienenkämper kommissarisch die Geschäfte. Das teilte die Landesregierung in Düsseldorf mit. In Nordrhein-Westfalen wird am 15. Mai ein neues Parlament gewählt.

Beide Politikerinnen waren unter anderem im Zusammenhang mit Urlaubsreisen während und nach der Flutkatastrophe vom vergangenen Juli zurückgetreten.

