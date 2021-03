Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und der englische Fußballverband FA haben die rassistischen Beleidigungen gegen Top-Talent Jude Bellingham verurteilt.

Bellingham war nach dem 2:2 beim 1. FC Köln am Samstag in den sozialen Netzwerken beschimpft worden. Er hatte dies bei Instagram öffentlich gemacht und die Beleidigungen mit dem Hinweis "Nur ein weiterer Tag in sozialen Medien..." versehen.



Der BVB antwortete darauf beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass Rassismus keine Meinung sei. Man verurteile die rassistischen Kommentare gegen Bellingham. Der englische Verband FA reagierte ähnlich. Von dort hieß es, man sei angewidert von den anhaltenden diskriminierenden Beschimpfungen, denen die Spieler in der Onlinewelt ausgesetzt seien. Es müsse sich etwas ändern.