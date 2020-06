Afrikanische Staaten wollen Rassismus und mögliche Menschenrechtsverletzungen in den USA und anderen Staaten der Welt von einer Untersuchungskommission beleuchten lassen.

Das geht aus dem Entwurf für eine Resolution hervor, die sie dem UNO-Menschenrechtsrat vorgeschlagen haben. Darin heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass Misshandlungen von Menschen mit afrikanischen Wurzeln etwa durch Sicherheitskräfte untersucht werden müssten, um Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.



Eine Untersuchungskommission, die sich in erster Linie mit der Situation in einem westlichen Land befasst, hat es bislang noch nicht gegeben. Die zuletzt eingerichteten Kommissionen befassten sich mit der Lage in Venezuela, Myanmar, dem Kongo, den palästinensischen Gebieten und im Jemen.