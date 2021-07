Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Prien hat Grünen-Chefin und -Kanzlerkandidatin Baerbock aufgefordert, einen von ihr beschriebenen Rassismusvorfall im Unterricht öffentlich zu machen.

Sie solle klar sagen, in welcher Schule in ihrem Umfeld sich dies ereignet habe und wie Schulleitung und Schulaufsicht damit umgegangen seien, sagte die CDU-Politikerin der Bild-Zeitung. Der Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus sei an Schulen eine zentrale Aufgabe. Baerbock hatte in einem auf Video aufgezeichneten Gespräch mit dem Zentralrat der Juden einen entsprechenden Vorfall erwähnt. Der Sohn einer Bekannten habe sich geweigert, eine Bildergeschichte zu einem Arbeitsblatt zu schreiben, auf dem das N-Wort gestanden hatte, berichtete sie. Daraufhin sei dem Jungen vorgeworfen worden, er störe den Unterricht. Mit dem Begriff "N-Wort" wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.



Der Fall hatte zunächst für Aufsehen gesorgt, weil Baerbock bei der Schilderung das N-Wort selbst reproduzierte. Anschließend bat sie dafür um Entschuldigung. Es sei falsch gewesen und das tue ihr leid, schrieb sie auf Twitter. Sie wisse um den rassistischen Ursprung des Wortes und die Verletzungen, die schwarze Menschen dadurch erführen. Im Interview, dessen Aufzeichnung Baerbock unter ihrem Tweet veröffentlichte, wird das Wort mit einem Piepton übertönt. Wie die Bild-Zeitung zudem berichtete, sollen die Grünen versucht haben, die Passage mit dem N-Wort herausschneiden zu lassen. Baerbock selbst erklärte dazu, man habe mit dem Zentralrat der Juden eine Reaktion abgewogen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.