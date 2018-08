Bundesaußenminister Maas hat in der Rassismus-Debatte seine Aussagen über den früheren Fußball-Nationalspieler Mesut Özil verteidigt.

Die Debatte sei wichtig, aber ein Fußballprofi sei nicht die richtige Bezugsperson dabei, sagte er der "Mitteldeutschen Zeitung". Die Diskussionen der vergangenen Wochen zeigten, dass die Realität in Deutschland vielschichtiger sei. Es gebe zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund, die in verschiedenster Weise mit Ausgrenzung und Anfeindungen konfrontiert seien. Damit müsse man sich ernsthaft auseinandersetzen, führte der Außenminister aus. Maas hatte gesagt, der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs gebe keine Auskunft über die Integrationsfähigkeit in Deutschland. Özil steht beim englischen Verein FC Arsenal unter Vertrag.