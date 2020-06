Bundesinnenminister Seehofer sieht in deutschen Polizeibehörden keinen unterschwelligen Rassismus.

Der Vorwurf eines latenten Rassismus in der deutschen Polizei stoße bei ihm auf absolutes Unverständnis. Deshalb weise er ihn auch zurück sagte der CSU-Politiker nach Angaben eines Sprechers. Gleichzeitig gelte, für Rassismus gebe es null Toleranz. Jedem Einzelfall werde nachgegangen.



Die SPD-Vorsitzende Esken hatte mit Blick auf die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA in einem Interview gesagt, auch in Deutschland gebe es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte. Auch mehrere Landesinnenminister der SPD gingen auf Distanz zu Esken.



Niedersachsens Ressortchef Pistorius sagte dem "Spiegel", der Polizei zu unterstellen, sie habe ein größeres Problem mit Rassismus als andere Lebensbereiche, sei falsch. Berlins Innensenator Geisel betonte, wer der Polizei latenten Rassismus vorwerfe, diskreditiere die Arbeit von tausenden rechtschaffenen Beamtinnen und Beamten. Eine solche Sicht verdrehe die Perspektive.