Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, fordert Innenminister Seehofer auf, seinen Widerstand gegen eine Studie über mögliche rassistische Tendenzen bei der Polizei aufzugeben.

Sie teile die Einschätzung, dass eine wissenschaftliche Auseinandersetzung für eine sachliche Diskussion erforderlich und gut sei, sagte die CDU-Politikerin der Funke Mediengruppe. Dies sei nötig, um all denen den Rücken zu stärken, die täglich unverzichtbar wichtige Arbeit leisteten - aber auch um Probleme anzugehen, wo sie auftauchten. Zudem sprächen sich Polizeiverbände selbst für eine solche Studie aus.



Das CSU-geführte Innenministerium hatte Seehofers Ablehnung unter anderem damit begründet, dass beispielweise das sogenannte "Racial Profiling" in der polizeilichen Praxis verboten sei und derartige Vorkommnisse absolute Ausnahmefälle seien. Gemeint sind damit Fälle, in denen Menschen wegen äußerer Merkmale kontrolliert werden, ohne dass dafür ein konkreter Anlass besteht.