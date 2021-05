Ein Gericht auf Mallorca hat zwei Deutsche wegen einer brutalen Attacke auf einen Türsteher aus dem Senegal verurteilt.

Auf sie kommen nun zwei Jahre Gefängnis auf Bewährung und ein Schmerzensgeld in Höhe von 150.000 Euro zu, wie der Richter erklärte. Die Bewährungszeit wurde auf fünf Jahre festgelegt. So lange dürfen die beiden aus dem Raum Leipzig auch die Balearen nicht mehr betreten. Anklage und Verteidigung hätten sich zuvor darauf verständigt, hieß es. Die Männer, die aus der Neonazi- und Hooliganszene stammen sollen, waren per Video zugeschaltet. Die schwere Körperverletzung im Juni 2019 sei aus rassistischen Motiven erfolgt, argumentierte die Staatsanwaltschaft. Ursprünglich hatte sie je 13 Jahre Haft gefordert.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.