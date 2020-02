Nach dem Rassismus-Vorfall beim Drittliga-Fußballspiel zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers hat der DFB-Kontrollausschuss Ermittlungen eingeleitet.

Das teilte der Deutsche Fußballbund in Frankfurt am Main mit. Bei der Begegnung am Freitag war der für Würzburg spielende Verteidiger Leroy Kwadwo von einem Mann rassistisch beleidigt worden. Preußen Münster verhängte gegen den Zuschauer ein Stadionverbot von drei Jahren.